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Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi

Başkentte bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

05.12.2019 07:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 07:18Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Başkentte bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçesinde "merdiven altı" tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.
Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.
Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

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