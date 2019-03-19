Başkentte "Seul'den Esen Rüzgar" Sergisi

Kaynak: AA

Koreli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Seul'den Esen Rüzgar" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.Başkentteki Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi'nde farklı sanat dallarındaki 9 Koreli sanatçının eserlerinden oluşan sergi açıldı.Kültür Merkezi Müdürü Cho Dong-woo, açılışta yaptığı konuşmada, özellikle Kore'nin çağdaş sanatını temsil eden 9 sanatçının eserlerinin sergide yer almasının çok anlamlı olduğunu belirtti."Kore ve Türkiye olarak iki kardeş ülkeyiz." diyen Cho, siyaset, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda iş birliklerini geliştirmek gerektiğinin altını çizdi.Cho, sergi kapsamında Kore sanatının Türk sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kültür Merkezimiz iki ülkenin özellikle sanat alanında kültürel iş birliğini hayata geçirmek için çaba göstermektedir." diye konuştu.Koreli sanatçıları temsilen konuşan AB Galeri Müdürü Chris Cheon da 2017'den bu yana Kore Kültür Merkezi'nde sergi düzenledikleri için heyecanlı ve minnettar olduklarını belirterek, Türkiye ile 2004'ten bugüne birçok kez kültürel alışverişte bulunduklarını söyledi.Cheon, Türkiye'ye geldiğinde çok duygulandığını belirterek, "Bizim sizlerden öğrendiğimiz çok şey var. Sizler sayesinde büyük bir gayretle kültürel yaşantımı sürdürüyorum." şeklinde konuştu."Seul'den Esen Rüzgar" sergisi 2 Nisan'a kadar açık kalacak.