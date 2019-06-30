30.06.2019 17:22
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Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı

Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsü, ön kısmından alev aldı.



Ankara 'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsü, ön kısmından alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekip, yolcuları indirdiği otobüsteki yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Karapürçek- Kızılay hattında sefer yapan Muhammed Akkoyun yönetimindeki 06 BJF 719 plakalı özel halk otobüsü, Altındağ'a bağlı Karapürçek Mahallesi 309'uncu Cadde'de, ön kısmından alev aldı. Akkoyun, yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları indirip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevre esnafı, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti; ancak yeterli olamadı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, çalışma başlatıp, alevleri söndürdü. Halk otobüsü, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Otobüsün kısa sürede yandığını anlatan Mehmet Ali Evcan, "Otobüs ön kapı tarafından yanmaya başlamıştı. Otobüs şoförü müdahale etti; ama söndüremedi. Vatandaşlar da yangın tüpüyle müdahale etti; ancak söndürülemedi. Daha sonra alevler iyice sardı" dedi.

Kaynak: DHA
Altındağ , Ankara , Güncel

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