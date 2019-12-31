Haberler » Güncel » Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Haber

Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü.

31.12.2019 04:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 04:50 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Mamak Şahintepe Mahallesi 294. Cadde'de seyir halindeki Emine O.'nun kullandığı 06 KID 62 plakalı otomobil bir anda alev aldı.
Torpido bölümünden çıkan alevleri görerek aracını yol kenarına çeken Emine O. yaşadığı panik sonrası kendini son anda dışarı attı.
Bu sırada otomobilden yükselen alevler, yakınında park halinde bulunan 06 BV 0670 ve 06 ACY 909 plakalı iki araca da zarar verdi.
Freni boşalan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangında, bu sırada otomobilin freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil yol kenarında park halindeki iki araca daha çarparak durabildi.
Bu arada, otomobildeki yangın çarptığı 34 YT 867 ve 06 BSK 180 plakalı araçlara da sıçradı.
Olay sırasında çevredeki binalarda oturan vatandaşlar panik yaşarken, alevleri korku dolu gözlerle izledi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toplamda 5 otomobilin hasar gördüğü yangın söndürüldü.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:25   Zeytinburnu'nda kumaş fabrikası alev alev yanıyor-Ek fotoğraflar - Haber
05:21   Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Haber
05:12   Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı - Haber
05:06   Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı - Haber
05:02   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN) - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
31.12.2019 05:44:59