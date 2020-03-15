Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu
Mamak Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsamında seyyar dezenfekte istasyonu kuruldu.
15.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:32
Mamak Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsamında seyyar dezenfekte istasyonu kuruldu.
Mamak Belediye binası önünde kurulan istasyonda, virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriliyor.
İsteğe bağlı faaliyet gösteren istasyonda, araçların dezenfekte edilmesinin yanı sıra talep eden vatandaşların ateşi de ölçülüyor.
Uygulama hakkında bilgi veren Mamak Belediye Başkan Vekili Molla Ali Çetin, gün içerisinde 500'ün üzerinde aracın dezenfekte edildiğini söyledi.
"Uygulamayı 15 gün devam ettirmeyi düşünüyoruz ve mevcut duruma göre süreci uzatabiliriz." diyen Çetin, 120 kişilik ekiple ciddi bir çalışma yürüttüklerini, başta belediye binası olmak üzere diğer kamusal alanlarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını belirtti.
Aracı belediye ekiplerince dezenfekte edilen Muhammed Keskin , toplum sağlığı açısından çalışmanın yerinde olduğunu vurguladı.
Barış Keskin ise uygulamanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mamak Belediye binası önünde kurulan istasyonda, virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriliyor.
İsteğe bağlı faaliyet gösteren istasyonda, araçların dezenfekte edilmesinin yanı sıra talep eden vatandaşların ateşi de ölçülüyor.
Uygulama hakkında bilgi veren Mamak Belediye Başkan Vekili Molla Ali Çetin, gün içerisinde 500'ün üzerinde aracın dezenfekte edildiğini söyledi.
"Uygulamayı 15 gün devam ettirmeyi düşünüyoruz ve mevcut duruma göre süreci uzatabiliriz." diyen Çetin, 120 kişilik ekiple ciddi bir çalışma yürüttüklerini, başta belediye binası olmak üzere diğer kamusal alanlarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını belirtti.
Aracı belediye ekiplerince dezenfekte edilen Muhammed Keskin , toplum sağlığı açısından çalışmanın yerinde olduğunu vurguladı.
Barış Keskin ise uygulamanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Kaynak: AA
Manşet
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