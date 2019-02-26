Başkentte Silahla Yaralama

Altındağ
'da pompalı tüfekle bir iş yerine giren zanlı, bir kişiyi yaralayıp kaçtı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ Gültepe
Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerine gelen şüpheli, içeride bulunanlara pompalı tüfekle ateş açtı.
İş yerinde bulunan Halim Ö. yüzünden yaralanırken kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halim Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gültepe, Altındağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA