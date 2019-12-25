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Başkentte silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, silahlı kavga sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:41
'nın ilçesinde, silahlı kavga sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ulus'ta bulunan bir içkili mekanda birlikte alkol alan Kadir A, Alparslan A. ve Kazım Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne giden Kazım Y, olayı akrabalarına anlattı.
Gümüş Caddesi'nde karşılaşan Kadir A. ve Alparslan A ile Kazım Y. ve yanındaki akrabaları tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir A. ve Alpaslan A, tabancayla ateş ederek Fatih (24), Mevlüt (43), Şükrü (37) ve İlyas Yayabaşı'yı (22) yaraladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mevlüt Yayabaşı ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Yayabaşı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Yayabaşı ve İlyas Yayabaşı ise Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.
Kavganın taraflarından Kazım Y, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Kadir A. ve Alparslan A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Başkentte silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ankara, Çubuk, kavga, Güncel

Kaynak: AA


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