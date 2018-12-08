Başkentte Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya
ilçesi Yaşamkent Mahallesi
3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.
Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Polis
, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşamkent Mahallesi,Çankaya
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:57