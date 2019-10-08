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Başkentte silahlı yaralama

Başkentte, iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

08.10.2019 19:52Başkentte silahlı yaralama
Başkentte, iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 644 sokak üzerinde, aralarında daha önceden husumet bulunan S.Y ve A.Ü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yanında bulunan pompalı tüfekle S.Y'yi yaralayan A.Ü, 06 YIT 98 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, çevrede zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı S.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şahintepe Mahallesi, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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