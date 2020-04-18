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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve meydanlar sakin

Başkentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterler ve meydanlardaki yaya ve araç trafiği azaldı.

18.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:28
Başkentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterler ve meydanlardaki yaya ve araç trafiği azaldı.
İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerden biri olan Ankara 'da emniyet birimleri, akşam saatlerinde denetimlerini sürdürdü.
Polis ekipleri, market ve bakkalların önünde alışveriş için bekleyen kişileri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakileri de evlerine gönderdi.
Marketler saat 21.00'de kapanırken, buralarda yoğunluk görülmedi.
Arka koltukta seyahat edin uyarısı
Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kızılay Güvenpark Kavşağı'nda araçları durdurarak, sosyal mesafe kuralına uymayanları ve maske takmayanları ikaz etti.
Polis ekipleri, birden fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmayan vatandaşlara maske verdi. 2 kişinin bulunduğu araçlarda, sürücü yanında oturanlardan arka koltuğa geçmeleri istendi. Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve meydanlar sakin

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel
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