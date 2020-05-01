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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü (2)

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kontrol noktalarında emniyet birimleri denetimlerini sürdürüyor.

01.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:28
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kontrol noktalarında emniyet birimleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelinde emniyet birimlerinin kontrolleri devam ediyor.
Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak ısı ölçerle ateş kontrolü ve evrak denetimi yapıyor. İstisna dışındaki araç sürücülerine kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanıyor.
İstisna kapsamındaki iş yerlerinden fırınların ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı kısıtlamanın son gününe kadar devam edecek, bakkal ve manavlar ise saat 14.00'e kadar faaliyet gösterecek.
Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Gençlik Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.
Boş sokaklardaki güvercinler, kediler ve köpeklere polisler yiyecek verdi. Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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