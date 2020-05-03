Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
03.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:15
Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kentte sessizlik hakim.
Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor. Sokağa çıkan istisna dışındaki yaya ve araç sürücülerine kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapılıyor.
Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine kentte dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hız yapmamaları için uyarılarda da bulunuyor.
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği parkların yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.
Güvenlik görevlilerinin, Güvenpark'ta güvercinleri yemlediği de görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haberler››Güncel››Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: "Bozkırda Tıbbi Aromatik Bitkiler de Yetiştireceğiz" projesi - Haber 15:53: LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı - Haber 15:53: Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van karayolunda hummalı çalışma - Haber 15:53: İLAHİYATÇI YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Haber 15:53: VALİ YERLİKAYA'DAN 'BOŞ İSTANBUL SOKAKLARI' İÇERİKLİ TEŞEKKÜR VİDEOSU - Haber 14:46: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 14:46: Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı - Haber 14:05: İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor - Haber 14:01: Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin