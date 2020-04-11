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Başkentte sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik önlemleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine yönelik denetimler sürüyor.

11.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:44
Başkentte sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik önlemleri
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine yönelik denetimler sürüyor.
Bu doğrultuda, emniyet birimleri tarafından yaklaşık 150 noktada denetimler yapılıyor. Kontrol noktalarının yanı sıra yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor.
Görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler dışındaki vatandaşlar, gerekli yasal işlemlerin ardından evlerine yönlendiriliyor.
Başkentte vatandaşların sokağa çıkma yasağına yüksek oranda riayet ettikleri görülüyor. Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan emniyet personeli denetimlerini sürdürürken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin tamamı görevi başında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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