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Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

11.04.2020 03:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:05
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara 'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi. Başkentte sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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