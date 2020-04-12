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Başkentte sokağa çıkma yasağının ikinci günü (2)

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:25
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, kent genelinde sessizlik hakim.
Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere ise kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı sessizliğe bürünürken, bu alanlar güvercinlere kaldı. Başkentte sokağa çıkma yasağının ikinci günü (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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