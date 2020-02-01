Haberler » Güncel » Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor - Haber

Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor

Başkentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle teknolojik imkanlar seferber ediliyor.

01.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:48Başkentte sokak hayvanları için teknolojik imkanlar kullanılıyor
Başkentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle teknolojik imkanlar seferber ediliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaralı hayvanların tedavisi için sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği yaptı.
Bu kapsamda, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yaralı hayvanların tedavilerinde kullanılması için bir röntgen cihazı ve koruyucu yeleğini Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışladı.
Her türlü sağlık ve bakım hizmetinin verildiği ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak aşılarının yapıldığı Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni röntgen cihazının kullanımına başlandı. Hayvanseverler kendi hayvanlarını ya da sokak hayvanlarını getirerek bu cihazdan yararlanabilecek.
Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, HAYTAP'a desteği için teşekkür ederek daha önce Sincan ve Kurtuluş'taki bakım evlerindeki röntgen cihazını kullandıklarını aktardı.
HAYTAP Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan da can dostlarına çok daha iyi hizmet sağlanabilmesi için her zaman ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini, Gölbaşı'ndaki röntgen cihazının da sokak hayvanları için faydalı olacağını umduklarını ifade etti.

Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 16:57:52