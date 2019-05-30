Başkentte sokak satıcısına suçüstü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde okulların önünde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı suçüstü yakalandı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esat semtindeki bazı okulların önünde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen S.K'yi takibe aldı.
Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonda zanlı suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 100 gram skunk, 100 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 190 lira bulundu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güncel
Kaynak: AA