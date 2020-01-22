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Başkentte su kesintisi

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.

22.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:04Başkentte su kesintisi
ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çankaya, Mamak ve Elmadağ ilçe merkezleri ile mahalleleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında, Beytepe Mahallesi içme suyu ana iletim hattı çalışması dolayısıyla duktil boru hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 08.00 ile cuma günü saat 08.00 arasında Çankaya ilçesine bağlı Beytepe ve Ahlatlıbel ile Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Tulumtaş, Koparan, İncek ve Kızılcaşar mahallelerine su verilmeyeceği kaydedildi.

Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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