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Başkentte su kesintisi

Kumrular, Milli Müdafaa ve Gençlik caddeleri ile Necatibey Caddesi'nin üst kotlarında gece saat 00.00 ile 03.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

09.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:10
Başkentte su kesintisi
Kumrular, Milli Müdafaa ve Gençlik caddeleri ile Necatibey Caddesi'nin üst kotlarında gece saat 00.00 ile 03.00 arasında su kesintisi uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çankaya ilçesi Milli Müdafaa Caddesi'nde gerçekleştirilen metro inşaatından kaynaklanan deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
Kesintiden Kumrular, Milli Müdafaa ve Gençlik caddeleri ile Necatibey Caddesi'nin üst kotları etkilenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, ASKİ, Güncel
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