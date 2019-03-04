Başkentte "Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı"

Kaynak: AA

Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Ankara'da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.Etimesgut Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen tatbikata AFAD ekipleri, personel nakil ve kurtarma araçlarıyla katıldı.AFAD ekipleri tatbikatta, deprem nedeniyle kaymakamlık binasında mahsur kalan yaralının tahliyesi için çalışma başlattı. Halatlarla binaya tırmanan ekipler, balkonda bulunan cansız mankeni halatlarla bağladıkları sedye yardımıyla tahliye etti.AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ercan Mumcu, bu tür tatbikatlarla, öğrencilerin doğal afetler konusunda farkındalığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.Mumcu, bu kapsamda düzenledikleri ve öğrencilerin de katıldığı tatbikatın yararlı geçtiğini ifade etti.