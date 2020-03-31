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Başkentte taksi ve servis araçları için dezenfeksiyon istasyonu kuruldu

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara'daki taksi ve servis araçlarının faydalanması için ücretsiz dezenfeksiyon istasyonu kurdu.

31.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:25

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara 'daki taksi ve servis araçlarının faydalanması için ücretsiz dezenfeksiyon istasyonu kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının önlenmesi amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki İskitler Semt Pazar Yeri'nde kurulan istasyon hafta içi 09.00 -17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren ilçede önlemler alındığını belirtti.

Sık kullanılan taksi ve servis araçlarının toplum sağlığı için dezenfekte edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Yetkili kişi ve kurumların tedbir önerilerini dikkatle dinleyip hızlı bir biçimde hayata geçirdik, vatandaşlarımızın da hayatlarına geçirebilmesi için gerekli kontrolleri yaptık. Şimdi de gün içerisinde çalışma hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan taksici ve servisçi kardeşlerimiz için dezenfekte istasyonu uygulamasını hayata geçirdik. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum."

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Başkentte taksi ve servis araçları için dezenfeksiyon istasyonu kuruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel

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Başkentte taksi ve servis araçları için dezenfeksiyon istasyonu kuruldu
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