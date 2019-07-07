07.07.2019 11:36
Haberler» Güncel» Haber

Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 ve 4'üncü istasyonları, planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek.
Teleferik hattının bakımları, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca, 8 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek.
Teleferik hattının 1 ve 3'üncü istasyonları arasında hizmet verilmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları boyunca yolcuların ulaşımını EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.
Kaynak: AA
Yenimahalle, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:34   YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
12:34   Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurul yaptı
12:34   Nesli tehlikede olan alaca sansar ailesi kameralara takıldı
12:33   Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
12:33   Tekirdağlı öğrenciler Diyarbakır'da akranlarıyla buluştu
12:32   Bayburt Üniversitesi lisansüstü eğitimde küresel trendlere göre yeniden yapılandı
12:32   Karaman'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 3 gözaltı