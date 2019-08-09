Haberler» Güncel» Haber

Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

09.08.2019 14:22
Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 81 yaşındaki Dudu Güneş'i arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının hırsızların eline geçtiğini ve parasını bankadan çekip kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine iki banka hesabındaki 90 bin lirayı çeken Güneş, parayı evinin önüne gelen dolandırıcılara teslim etti.
İki gün sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntüleri 48 saat boyunca titizlikle inceleyen ekipler, dolandırıcıların geldikleri aracı tespit etti ve sürücüsünün Harun E. olduğunu belirledi.
Zanlı, Pursaklar ilçesindeki adresinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'in yürüttüğü operasyonla yakalandı.
Harun E'nin emniyetteki ifadesinde parayı aldıklarını beyan ettiği Muhammet S. ve Ali S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun E. nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası

Beypazarı, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı
15:10   Acemi kasaplara uyarı
15:10   Terzilerde bayram yoğunluğu
15:10   Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
15:10   Cansuyu Derneği 21 ülkede kurban kesecek
15:09   RİZE BAKAN TURHAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI GELECEK YIL AÇILIYOR-2
15:09   DİYARBAKIR RAPORDAKİ EKSİKLİK, ASMİN SARYA BEBEĞİ İLAÇSIZ BIRAKTI -ÖZEL