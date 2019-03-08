08 Mart 2019, 11:09
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Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara, PKK, Güncel
Kaynak: AA