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Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

23.07.2019 08:47 Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan Vatan Caddesi Pençeli Sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 06 EZ 84 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla 06 T 52 26 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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