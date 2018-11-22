22 Kasım 2018, 11:15
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Başkent'te "Tombala" Operasyonu! Suçüstü Yakalandılar

Ankara'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 83 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı.

İSTİHBARATI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İŞLETMECİLER ARANIYOR

Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İşte operasyondan kareler;

Yenimahalle,Ankara
22 Kasım 2018 Perşembe 11:15



YORUMLAR (6)
ANDSMERO: haberın baslıgına baktım adana dedım adana çıktı kımse ankara demesin inanmam
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ADINIZI YAZINARKADAŞ: ASGARİ ÖCRET EN AZ 3000 OLMALI ARKADAŞ GEÇİNEMİYORUZ DOMATEZ 5 LİRA OLMUŞ MARKETE GİRİYORSUN 250 LİRADAN AŞAĞI ÇIKMIYORSUN
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  • TROL : ekmek bulamayan pasta yesin kardes , cok mu zor ? Ayrica senin asgarini yükeltince Saraya kim bakacak ? Günlügü 1, 8 Milyon TL . Ayip yani , 1603 TL neyine yetmiyor ?
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ANGARALI: YINE ANGARALILAR, adananin gunahi yok
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SERDAR: millet zor durumda kumar hırsızlık gasp bunlara basvuruyor insanlarımızı bu hale sokanlar sagolsn
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