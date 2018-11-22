Başkent'te "Tombala" Operasyonu! Suçüstü Yakalandılar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı.

İSTİHBARATI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İŞLETMECİLER ARANIYOR

Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İşte operasyondan kareler;