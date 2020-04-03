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Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.

03.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:52
Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Twitter, Ankara, Güncel
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