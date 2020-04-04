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Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor

Ankara polisi, toplu taşıma araçlarındaki yolcuların maske zorunluluğuna uyup uymadıklarını takibe alırken Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtıyor.

04.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:46
Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor
Ankara polisi, toplu taşıma araçlarındaki yolcuların maske zorunluluğuna uyup uymadıklarını takibe alırken Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtıyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının sürücüleri vatandaşlardan maske takmalarını istiyor.
Vatandaşların kullanacakları maskeler araçlarda ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Aynı uygulama raylı taşımalarda da yapılıyor. Ankaray ve metro kullanan vatandaşlara turnike geçişleri sırasında maske takmaları gerektiği hatırlatılıyor. Maskesiz kişilere ücretsiz maske verililiyor.
AA muhabirine bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 1000'in üzerindeki toplu taşıma aracının her gün düzenli olarak deterjan ile temizlendiğini söyledi. Söz konusu araçların daha sonra klimalarına kadar dezenfekte edildiğini kaydeden yetkililer, ayrıca 2 günde bir detaylı temizlikten geçirildiğini belirtti. Yetkililer, araçların sürücü bölümlerinin de yolculardan izole edildiğini ve şoförlere günlük maske ve eldiven verildiğini söyledi.
Uygulama noktalarında sıkı kontrol
Öte yandan Ankara polisi tarafından tüm ilçelerde oluşturulan uygulama noktalarında toplu taşıma araçlarına sıkı denetim yapılıyor.
Durdurulan otobüslerin sürücülerine ateş kontrolü yapan polis, araçtaki yolcuların maske takıp takmadığını denetliyor.
Maske takmayan vatandaşları uyaran polisler, ikazları dinlemeyen yolcuların 112, 155 ve 156 numaralı telefonlara bildirilmesini istiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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