Başkentte toplu taşımaya denetim

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araçlar ve araç sürücülerine yönelik çapraz saha denetimlerini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarında her gün denetim yapan görevlilerin dışında yeni bir uygulama ile EGO müfettişlerinin denetim yapmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kurum müfettişlerine denetim için "özel denetim kartı" çıkarıldığını belirtti.

Müfettişlerin araçlarda tespit ettiği aksaklıkları ilgili birime anında bildirdiklerini ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağladığını aktaran Alkaş, her gün 1 milyon 200 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

"EGO Genel Müdürlüğümüz şehir içi toplu ulaşımında uygulayıcı ve denetleyici bir role sahip. Hızlı, güvenli, kaliteli ve nitelikli toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla çapraz saha denetimlerini artırıyoruz." bilgisini aktaran Alkaş, EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferik sistemlerinin yanı sıra özel halk otobüsleri ile özel toplu taşıma araçlarındaki denetimleri artırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA