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Başkentte toplu taşımaya düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle azalan yolcu sayısından kaynaklı bazı güzergahlara otobüs seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve raylı sistemlerin servis süresinde de güncelleme yapıldığını bildirdi.

01.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:37
Başkentte toplu taşımaya düzenleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle azalan yolcu sayısından kaynaklı bazı güzergahlara otobüs seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve raylı sistemlerin servis süresinde de güncelleme yapıldığını bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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