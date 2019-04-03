Başkentte Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Doruk İpek, üst geçidi kullanmak yerine Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi.
Yüksek hızda ilerleyen araçların arasından karşıya geçmeye çalışan İpek'e, Ahmet Ç. idaresindeki 06 BFZ 290 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatih Sultan, Yenimahalle, Ankara, Güncel
Kaynak: AA