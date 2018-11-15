Başkentte Trafik Kazası: 1 Ölü

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Sincan
'dan Ulus
istikametine giden Uğur D. yönetimindeki 01 CVK 60 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'nda yol kenarındaki metro köprüsünün beton ayağına çarptı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Uğur D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Uğur D'nin kullandığı otomobilin bir sürücü kursuna ait olduğu öğrenildi.
Yenimahalle,Ankara
15 Kasım 2018 Perşembe 00:09