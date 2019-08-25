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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara Çevreyolu'nda kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

25.08.2019 09:11
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Ankara Çevreyolu'nda kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu'nun Samsun istikametinde seyreden S.K. (38) yönetimindeki 61 K 22270 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki bariyere çarparak sürüklendi.
Yol işaretleme malzemesi taşıdığı belirlenen tır, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters dönerek durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi.
Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, şoförü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiğin düzenli olarak akması için otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Samsun, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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