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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

16.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:09
Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
ilçesi İstanbul Caddesi'nden 'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İzzet Mercan idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
06 BJD 563 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan yaralıyı bir süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Caddesi, Altındağ, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


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