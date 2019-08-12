Haberler» Güncel» Haber

Başkentte trafik kazası: 16 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bariyerlere çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

12.08.2019 18:21
Başkentte trafik kazası: 16 yaralı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bariyerlere çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Mehmet Yalçınkaya idaresindeki 37 SK 695 plakalı minibüs, çevre yolunun ilçe girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, minibüsteki 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla başkentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım da bir süre aksadı.
Başkentte trafik kazası: 16 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31   KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 Helikopter görüntüleri
19:30   Hükümet ve Türk-İş uzlaştı
19:29   İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
19:25   Kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
19:23   Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
19:23   Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
19:21   Marmara Adası'nda orman yangını - Alevler evlerin bahçelerine yaklaştı (5)