Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Silahtar Caddesi'nden Kızılay
istikametine seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 ABM 720 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Yaklaşık 100 metre savrulan otomobildeki sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kızılay, Ankara, Yenimahalle, Güncel
Kaynak: AA