Başkentte Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ömer Torunoğlu idaresindeki 06 T 4255 plakalı taksi, Atatürk Bulvarı
Sıhhiye Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, Ömer Torunoğlu, Safiye Nur Dereli
ve Arife Ege
Yiğit yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya çalışan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis
, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı,Ankara
02 Aralık 2018 Pazar 07:45