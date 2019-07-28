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Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

28.07.2019 15:23
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enver Abay'ın kullandığı 06 FLZ 03 plakalı otomobil ile Merthan Ö. yönetimindeki 06 BDN 853 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücü Enver Abay ile araçlarda bulunan Salih Hastürk ve Aşır Yurtoğlu yaralandı.
Yaralılar, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abay, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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