Başkentte Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankaya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 34 BMA 226 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Kızılay
istikametine giderken kontrolden çıkarak Mevlana
Bulvarı'nda S.G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Kazada, akaryakıt istasyonuna giren araçtaki Ç.Ş, İ.A, E.K. ve sürücü U.D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kızılay, Çankaya, Güncel
Kaynak: AA