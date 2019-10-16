Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Türk yönetimindeki 06 BS 5686 plakalı kamyonet, Çankırı Bulvarı Rauf Denktaş Caddesi kavşağında Barış Dağ'ın kullandığı 06 BS 5686 plakalı otomobille çarpıştı.
İki aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş arsaya savrulduğu kazada, otomobil sürücüsü Barış Dağ ile aynı aileden Doğan, Yunus ve Emrah Dağ yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.