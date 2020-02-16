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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

16.02.2020 00:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:47
Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale- çevre yolunda Altındağ- bağlantısı yakınlarında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Karapürçek, Altındağ, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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