Başkentte Üç Araç Küle Döndü

Keçiören
'de bir apartmanın garajında park halindeki minibüste çıkan yangın sonucu üç araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çaldıran
Mahallesi 524'üncü sokaktaki bir apartmanın garajında bulunan 06 FL 9534 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler daha sonra garajda park halinde bulunan iki araca sıçradı.
Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonuçsuz kalınca itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu araçlardaki yangın söndürüldü.
Minibüsle beraber iki aracın küle döndüğü yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Etimesgut
ve Siteler'deki yangınlar
Öte yandan Etimesgut'un Şehit Osman Avcı
Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Altındağ
Siteler'de de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrası atölyede maddi hasar oluştu.
İtfaiye,Keçiören
18 Kasım 2018 Pazar 02:54