Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Bir istihbaratı değerlendiren Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen bazı kişileri yakalamak için çalışma başlattı.İlçedeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ç, H.Ü, N.O, F.P, İ.C. ve B.S. bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 6 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Öte yandan polis ekiplerince, ilçede son bir buçuk ayda gerçekleştirilen 54 ayrı operasyonda yakalanan 116 şüpheliden 21'inin tutuklandığı öğrenildi.