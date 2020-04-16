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Başkentte vidanjör 6 otomobili biçti

Başkentte vidanjör 6 otomobili biçti Ankara'da bir vidanjör park halindeki 6 aracı resmen biçti kazada korkulan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

16.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:32
Başkentte vidanjör 6 otomobili biçti
ANKARA - Ankara 'da bir vidanjör park halindeki 6 aracı resmen biçti kazada korkulan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Başkent Gazi Mahallesi Tanaçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan kanalizasyon hattını açmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ'ye ait vidanjör geldi. Vidanjör görevlisi açacağı kanalizasyon hattı için belirlenen kanalizasyon kapağına yanaştı. Araçtan inen şoför kanalizasyonu açmak için çalışmaya başladığı anda vidanjör birden hareket etmeye başladı. O sırada park halinde bulunan araçlardan 6 tanesi resmen ezildi. Kazada yaralanan dahi olmazken büyük çapta maddi hasar medyana geldi. Kaza yerine Trafik Polisleri çağrıldı olayla ilgili tutanak tutuldu. Mağdur kişilerin hasarlarının giderilmesi için kaza tespit tutanağı hazırlandı. Hasar alan araçlar ve kazaya karışan vidanjör yerinden kaldırdı. Sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Aracı kazaya karışan vatandaşlardan Mehmet Gökdaim, "Sokakta ASKİ'nin çalışması vardı. Vidanjör şoförü aşağı indi aracın arkasına geçip kanalizasyonu kontrol ederken araba birden kendi kendi hareket etti. Şoför vidanjöre binmeye çalıştı ama sol tarafta araçlar olduğu için binemedi. Vidanjör ise sol tarafta bulunan araçları ezerek elektrik direği ve duvara çarparak durabildi" dedi.
Gazete almak için dışarı çıkan görgü tanıklarından, Alparslan Gürsoy isimli vatandaş, "Dönüşte baktım ortalık karışmış. Belediyenin vidanjörü vardı sokakta, önce görünce şaşırdım. Şoförün anlatmasına göre kanalizasyonu açmak için uğraşırken araç kendiliğinden hareket etmiş. Orada park eden araçlar vardı onlara çarpa çarpa gitmiş, şoför araca atlayıp kontrol etmeye çalışmış kontrol edebildiği kadar etmiş en sonunda duvara çarpıp durmuş" diye konuştu. Başkentte vidanjör 6 otomobili biçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, ASKİ, 3. Sayfa
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