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Başkentte yangın: 4 ölü (6)

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

01.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:40
'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.
Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.
Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.
Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.
Başkentte yangın: 4 ölü (6)

Karapürçek, Altındağ, Güncel

Kaynak: AA


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