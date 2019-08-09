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Başkentte yangın

Ankara'nın Kale Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde başlayan yangın, alevlerin sıçradığı yakındaki bir başka evde maddi hasara neden oldu.

09.08.2019 18:02
Başkentte yangın
Ankara'nın Kale Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde başlayan yangın, alevlerin sıçradığı yakındaki bir başka evde maddi hasara neden oldu.
Ceylan Sokak'ta kimsenin yaşamadığı metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, Ankara Kalesi'nin dar sokaklarından zorlukla olay yerine ulaşırken, bu sürede alevler bitişikteki bir başka eve sıçradı.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Başkentte yangın

Ankara, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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