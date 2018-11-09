Başkentte Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı anma programı dolayısıyla başkentte yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak. Ankara Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla saat 09.05'te Anıtkabir
'de "Çelenk Koyma Töreni", Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Anma Töreni" düzenlenecek.
Saat 09.30'da ise Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) hipodrom alanında "10 Kasım
Ata'yı Anma Atletizm
Yarışmaları" yapılacak.
Buna göre, söz konusu programlar ile ilgili olarak, yarın saat 06.00'dan itibaren, Kazım Karabekir
Caddesi (İstanbul Caddesi
kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üst geçit hariç), Celal Bayar
Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş yan varyantları, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay
Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler
Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Spor Park Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz
Caddesi (Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.
Vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.
Ankara Valiliği,Mustafa Kemal Atatürk