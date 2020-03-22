Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkentte yaşlılara alışveriş desteği - Haberler

Başkentte yaşlılara alışveriş desteği

Ankara'da Altındağ Belediyesinin, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı olduğu bildirildi.

22.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:26
Başkentte yaşlılara alışveriş desteği
Ankara'da Altındağ Belediyesinin, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı olduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildiği anımsatıldı. Altındağ Belediyesinin bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attığına değinilen açıklamada, belediyenin evde kalması gereken vatandaşlara yardım elini uzattığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 'Siz arayın, biz getirelim' uygulaması devreye sokuldu. Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin 'evde kal' çağrısına uyan 60 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak."
"Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşehrilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa'yı arayabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başındadır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Altındağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı Haberler
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Yasak başladı! Polis, asker uğurlayan gençlere böyle müdahale etti Haberler
Yasak başladı! Polis, asker uğurlayan gençlere böyle müdahale etti
Fransa’da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan’ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Haberler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin

Son Dakika Güncel Haberleri

Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildi - Haber Avustralya'da korona nedeniyle okullarda eğitime ara verildi - Haber Koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstündekilerin ihtiyacını belediye ekipleri karşılıyor - Haber Açık Kapı Yaşlı Engelli Destek Projesi - Haber Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler - Haber Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı - Haber Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var - Haber Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber
Loading