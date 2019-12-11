Haberler » Güncel » Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu - Haber

Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.

11.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:48Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi 'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, son bir hafta içerisinden düzenledikleri operasyonlarda, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 38 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alınan 45 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 İslahiye'de renk cümbüşü - Haber
16:04 Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Haber
16:04 Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Haber
16:03 Başhekim Keskin iş kazası geçiren MHP İl Başkanı'nın son durumunu açıkladı - Haber
16:03 Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:10:21