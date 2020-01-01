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Başkentte yılbaşında içki ve uyuşturucu denetimi

Ankara'da emniyet güçleri yılbaşında eğlence mekanlarında sahte içki ve uyuşturucu madde denetimi yaptı.

01.01.2020 02:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:46 Başkentte yılbaşında içki ve uyuşturucu denetimi
'da emniyet güçleri yılbaşında eğlence mekanlarında sahte içki ve uyuşturucu madde denetimi yaptı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı ve uyuşturucu madde kullanımını önlemek için çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 107 eğlence mekanında uygulama yapan ekipler, bidonlar içerisinde 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki, satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler ayrıca 2 bin 150 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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